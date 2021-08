La corsa disperata in elisoccorso non ha salvato la vita al bambino che ieri si è sentito male mentre giocava con un amichetto in piscina.

Tragedia immane sabato pomeriggio per un bambino di 10 che ha accusato un malore mentre stava giocando con un amichetto nella piscina gonfiabile allestita nel giardino della casa di quest’ultimo a San Marcello Piteglio, località Aiale in provincia di Pistoia.

Il piccolo è morto nella notte nel reparto di cardiologia pediatrica dell’ospedale di Massa dove era stato trasferito d’urgenza dopo essere stato stabilizzato al Trauma center di Careggi. Le sue condizioni fin dal subito sono parse molto gravi, neppure la corsa contro il tempo lo ha salvato da questa fine inimmaginabile.

I dettagli della tragedia, nulla da fare per il piccolo

Sabato pomeriggio 14 agosto il bambino con la sua famiglia era a casa di amici per trascorrere la giornata insieme. I bambini giocavano nella piccola piscina gonfiabile in giardino, l’amico però ad un certo punto ha visto l’altro immobile a pelo d’acqua e disperato ha chiamato i genitori che hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo.

Le sue condizioni purtroppo erano risultate gravissime già nei primi momenti del soccorso. Difficile per l’ambulanza arrivare nel paesino posto tra il verde delle montagne di Pistoia. Quando sono giunti i sanitari lo hanno subito intubato e attuato le manovre di rianimazione in attesa dell’elisoccorso.

Il bambino è stato portato poi con l’elicottero Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi, poi trasferito all’Opa di Massa, struttura dotata di un macchinario cuore-polmone.

Nulla da fare per lui, si attendono ora gli esiti dell’autopsia sul suo corpo per capire se si sia trattato di un malore oppure di annegamento accidentale. La data dei funerali al momento non è nota, nelle prossime ore probabilmente saranno date maggiori indicazioni.