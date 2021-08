Maria De Filippi: chi è il cocco di mamma di “Amici”? Fuori il nome

Maria De Filippi. La conduttrice di punta delle reti Mediaset ha rilasciato un’intervista in cui spiega il suo rapporto con i ragazzi che sono passati dal suo famoso talent show, “Amici”

Maria De Filippi ha concluso un’altra annata di clamorosi successi, tanto da essere ormai una donna di potere all’interno di Mediaset e conduttrice di punta delle reti del biscione.

I suoi programmi, nonostante vadano in onda seguendo più o meno lo stesso format da decenni, non vedono minimamente decurtati i dati auditel. Il pubblico la segue con affetto e la proclama, stagione dopo stagione, regina della televisione italiana.

Al momento sta godendo di meritate vacanze per ricaricare le batterie e prepararsi alle novità di cui sarà protagonista sul piccolo schermo dal prossimo autunno.

Maria De Filippi: chi è il suo preferito tra i concorrenti di “Amici”

Maria De Filippi al momento si trova in vacanza in Sardegna, per la precisione a Santa Margherita di Pula, location attigua a dove si svolge la trasmissione Mediaset “Temptation Island”. A farle compagnia c’è il marito, il celebre giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, e il figlio Gabriele.

In quest’occasione ha rilasciato un’intervista per il settimanale di attualità DiPiù (Cairo editore) in cui ha descritto come il suo istinto di protezione si espliciti in diverse forme. In ambito più privato lo riversa verso il proprio coniuge, facendo attenzione alla sua salute. “Nei confronti di Maurizio il mio “spirito di protezione” lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta” – ha detto.

La stessa attenzione viene riservata anche verso le persone che incontra nel suo lavoro: “Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone a cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, nel momento in cui sono stata io a invitarli, mi sento responsabile per loro, così come farebbe una buona padrona di casa”.

Parlando proprio dei “suoi ragazzi”, sono molti i talenti che sono passati nelle vesti di concorrenti nel popolare talet show “Amici”, giovani che poi hanno avuto una carriera strabiliante. Esiste un preferito nel cuore di Maria De Filippi, qualcuno di cui è più orgogliosa rispetto agli altri?

La risposta è stata esemplare: “No, non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa rispetto agli altri. Ciò che mi rende più fiera è l’idea di poter consentire a chi partecipa ad “Amici” di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita”.