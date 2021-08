Mercedesz, il due pezzi lascia senza fiato: i fan non resistono!

Mercedesz pubblica un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Una vera dea con un costume che valorizza tutte le sue forme sensuali e da perdere la testa!

Un nuovo scatto di Mercedesz torna a stuzzicare i milioni di follower che sono sempre in attesa di una sua nuova posa da capogiro.

Fisico, come sempre, super in forma, capace di far capitolare davvero chiunque. Mercedesz si riconferma, senza dubbio, una delle influencer più belle attive sui social.

Lo scatto di Mercedesz infuoca Instagram!

Mercedesz ha pubblicato uno scatto in bianco e nero mentre è su un gommone al largo dove prende il sole. Due pezzi da urlo che mette in risalto tutte le sue doti fisiche.

Sorriso da sogno, sguardo basso e sensualità ai massimi livelli. Una vera dea del mare, apprezzatissima dai tanti seguaci che hanno accolto il suo scatto con il solito entusiasmo.

“Bella❤️❤️❤️❤️❤️❤️, bellissima ❤️🔥, 😍🔥 miss you! ❤️, Bellissima 😊, You are beautiful 😊😍”, questi alcuni dei commenti presenti sotto il nuovo post della bella Mercedesz.

Mercedesz si gode quest’estate da single, dopo la fine della relazione con Lucas Peracchi. I due, dopo anni di relazione, hanno deciso di interrompere il loro percorso insieme. Un percorso molto travagliato quello dei due caratterizzato anche dai dissidi di Lucas con la madre di Mercedesz, Eva.

Dopo la fine della relazione d’amore con Lucas, i rapporti tra Eva e la figlia sembrano decisamente più distesi. A rivelarlo è stata la stessa Eva che ha confessato di voler recuperare il loro rapporto pian piano, senza fretta.

A prendere la decisione di lasciare Lucas, è stata Mercedesz che, secondo voci di corridoio, starebbe frequentato un avvocato. Una volta appresa la notizia, Peracchi ha ammesso che se lo sarebbe aspettato, tenendo conto di alcuni suoi atteggiamenti.

Dal canto suo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che, al momento, non ha nessun flirt in corso. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli in merito.