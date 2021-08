Michelle Hunziker stesa nel fieno e baci bollenti: pomeriggio di fuoco – FOTO

Michelle Hunziker ha trascorso una giornata in montagna in compagnia di persone a lei molto care e ci sono stati alcuni baci nel fieno

La conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha condiviso nelle sue IG Stories vari video e foto di momenti felici trascorsi in montagna insieme ai suoi affetti più cari. La bellissima 44enne di Sorengo (Svizzera) era in vacanza durante il giorno di Ferragosto con suo marito Tomaso Trussardi, Serena Autieri, Pio Canins e i suoi cagnolini.

All’inizio delle su stories è possibile vedere l’attrice partenopea con una bella giacca a vento vista la temperatura alquanto fresca del luogo. È stata preparata una bella tavola imbandita per festeggiare il 15 agosto con tante specialità di montagna pronte per essere gustate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini, “scambi giusti” a fine concerto nel camerino: Una bomba… – FOTO

Michelle Hunziker, le foto dei baci appassionati nel fieno

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, minigonna cortissima: la visuale dal basso è da brividi – FOTO

La simpatica e splendida conduttrice di “Striscia la Notizia” è distesa in mezzo al fieno mentre è con i suoi amici Pio Canins e Serena Autieri. I tre prendono il caffè allegramente. Nella story successiva c’è la Hunziker con il suo Tomaso mentre, sulle note della canzone Heidi, si scambiano baci di fuoco.

I due sono molto innamorati e si vede dalle immagini condivise sui social e si apprende da molte dichiarazioni fatte dalla stessa Michelle durante varie interviste. Negli ultimi post pubblicati ieri appaiono anche i bellissimi cani della coppia e in una foto in particolare ci sono loro due con i braccio i loro “pelosetti”.

La presentatrice di “All Together Now” ne ha approfittato per fare un appello contro l’abbandono degli animali soprattutto in questo periodo estivo quando si va in vacanza e si pensa che non è possibile portare il proprio cane con tutta la famiglia.

Non c’è niente di più sbagliato e immorale come chi lascia il proprio amico a quattro zampe su di un’autostrada o attaccato a un palo. Si deve essere proprio senza anima per compiere un simile gesto. Per questo la Hunziker ha cercato di sensibilizzare tutti su questo tema che le sta molto a cuore.