Nunzia De Girolamo, Ferragosto al mare: il balletto in costume diventa una scena a luci rosse – FOTO

Nunzia De Girolamo, al mare il Ferragosto si fa bollente: in bikini, il balletto sul materassino diventa una scena a luci rosse

Moltissimi vip hanno scelto il mare per trascorrere al meglio la giornata di Ferragosto. La fine dell’estate si sta avvicinando, e con essa la possibilità di godere ancora del caldo e dei rigeneranti bagni nelle splendide acque dei litorali italiani. Per questo motivo, la conduttrice Nunzia De Girolamo ha voluto trascorrere la festività del 15 agosto in Puglia, in un balneare in cui divertimento e relax non sono affatto mancati. Tramite le Instagram stories, la De Girolamo ha mostrato ai fan il balletto scatenato che ha eseguito in acqua, sopra al materassino. In bikini, Nunzia è una visione a dir poco celestiale, e non è affatto sola. Siete curiosi di scoprire con chi si trovava?

Nunzia De Girolamo, il balletto in costume diventa una scena a luci rosse – FOTO

