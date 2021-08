Rimedi spellatura mare: come agire con soluzioni fai da te!

Date un’occhiata anche voi a tutti i rimedi possibili per evitare l’insorgenza delle spellature dopo il sole. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Con l’arrivo dell’estate si passa molto tempo al sole. Per questo motivo molto spesso la pelle subisce dei microtraumi che la portano a seccarsi e a screpolarsi. Alzi la mano chi non ha mai dovuto combattere con le spellature.

Rimedi contro la pelle screpolata dopo scottatura

Tuttavia esistono dei rimedi del tutto naturali per rimuovere quel fastidioso effetto “leopardato” sulla pelle.

Possiamo agire in due modi. Il primo ovviamente è la prevenzione. È bene non esporre al sole la vostra pelle già secca e, per fare questo, non dovrete far altro che idratarvi nel migliore dei modi. Quindi dovrete bere tanta acqua, almeno 2 litri (ma anche 2 litri e mezzo al giorno) e mangiare anche alimenti ricchi di acqua come, ad esempio, frutta e verdura.

Sempre attraverso una corretta alimentazione, potrete anche attivare la melanina e, quindi, stimolare l’abbronzatura in modo da farla mantenere nel tempo.

Tuttavia molto spesso non riusciamo a mettere in atto questi semplici rimedi e ci troviamo a far fronte a spellature.

A questo proposito un rimedio naturale contro le spellature è sicuramente il gel all’aloe vera che ha un grande potere idratante, oltre a rinfrescare la pelle.

Potete anche ricorrere a delle fette di amido di riso, o di patata, tagliate sottili e poste direttamente sulla spellatura in modo da andare ad idratare la zona.

Un altro modo per rendere la vostra pelle del tutto uniforme, una volta che si è rigenerata, è quella di andarla ad esfoliare. Proprio per questo motivo potete pensare di creare, con pochi e semplici passi, degli scrub del tutto naturali che andranno ad eliminare la pelle restante e a ringiovanire la vostra cute per una nuova esposizione al sole.

LEGGI ANCHE—>Scrub al cacao: pelle morbida e setosa in pochi passaggi!

Dopo una giornata al sole è bene andare a coccolare, inoltre, la vostra pelle con una crema idratante, che potrete anche creare in casa. Potete utilizzare anche la farina di avena che è in grado di idratare la pelle e nutrirla. In questo modo darete il giusto nutrimento alla vostra pelle in modo da renderla più elastica e sicuramente più forte