La conduttrice non smette di entusiasmare, ancora due scatti in spiaggia sul lettino mentre prende il sole: alza la temperatura e fa sognare.

La conduttrice Rai nativa di Cirò Marina, in Calabria, ogni volta che pubblica scatti sui social smuove il web per la sua avvenenza estrema. Volto noto de “I Raccomandati”, “L’Eredità” e “L’anno che verrà”, Roberta Morise deve il suo successo iniziale al concorso di Miss Italia nel 2004 che la vide arrivare al quarto posto della classifica finale.

Nelle ultime settimane, in attesa che venga decisa una sua nuova collocazione nei palinsesti delle rete pubblica, Roberta si sta godendo le vacanze assieme al fidanzato Giulio Fratini. Prima in Calabria per far visita alla sua famiglia, poi in Costa Smeralda. Vediamo invece come ha trascorso il suo Ferragosto 2021 e soprattutto con chi.

Roberta Morise fa incetta di cuori, il bikini fluo mostra tutto

Ieri per festeggiare la ricorrenza di Ferragosto lei e il compagno di sono recati a Marina di Pietrasanta sul litorale Toscano poco distante da Viareggio per un pranzo insieme agli amici più cari. Le foto postate nelle sue Instagram stories descrivono una bella giornata all’insegna del sano divertimento e dell’abbuffata che come da tradizione ci si aspetta in questo giorno.

Roberta ha però condiviso anche due foto direttamente dal Bagno Eldorado in cui ha trascorso la mattina. La osserviamo stesa di lato sul lettino con vista mare, occhiali da sole, capelli bagnati e pelle abbronzatissima rischiarata dal bikini rosa fluo che ben si sposava con la sua carnagione ambrata.

Impossibile non notarne le curve strabilianti, il seno esplode tra le maglie del tessuto leggero del reggiseno a spallina larga, mentre i fianchi sono tonici e snelli frutto di un allenamento costante che lei porta avanti con tenacia.

“Bella..sexy e desiderabile da morire 🔥”, “Sei ….da schianto Robe’….❤️”, “Visione di bellezza ❤️”, i commenti dei follower anche stavolta non si fanno attendere assieme alle migliaia di like a compendio del post.