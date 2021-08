La splendida modella ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente incantato il web. Una bellezza unica e un fisico perfetto!

Sara Croce è una delle influencer più apprezzate del momento.

La bella bionda di Garlasco da quando è scesa la scalinata di ”Ciao Darwin” nelle vesti di ‘Madre Natura’ ha letteralmente stregato tutti i telespettatori.

Da quel giorno il pubblico non ha potuto far altro che iniziare a seguirla su Instagram per ammirare gli scatti che ogni giorno ama condividere con i propri followers.

Una fascino e una femminilità unica, sembra un angelo sceso dal cielo.

Sara Croce e la sua silhouette perfetta

Ha una bellezza del tutto naturale e il suo modo di apparire su Instagram ”acqua e sapone” è un punto a suo favore.

Ciò che non può passare inosservato oltre al suo viso dai lineamenti perfetti è il suo fisico: una silhouette invidiabile che non ha paragoni.

La bella modella è stata ‘presa a battesimo’ da Paolo Bonolis che dopo ”Ciao Darwin” l’ha scelta per prendere parte del suo programma in onda ogni pomeriggio, il game show ”Avanti un altro”. Nelle vesti di ‘Bonas’ fa parte del cosiddetto ‘minimondo’ ed è una delle protagoniste femminili più amate dal pubblico.

Con 990 mila followers la bella 23enne oggi ha pubblicato uno scatto in riva al mare, stesa sul bagnasciuga con indosso un bikini marrone.

Gambe lunghe e sinuose catturano l’attenzione e i likes con i commenti sono innumerevoli. Incantevole!