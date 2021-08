La bella Selvaggia Roma ha condiviso una foto su instagram dove indossa uno slip e un top che a stento copre il seno

Selvaggia Roma è fuori controllo e sensuale da impazzire su instagram con indosso uno slip nero a vita alta e un top bianco corto che a stento copre il seno prorompente. Nella didascalia scrive:“Oggi avrei voluto indossare un vestito sexy ma poi ho preferito non farlo. In fondo non c’è volgarità nella sensualità anche in considerazione della tanta pornografia che si vede in faccia a gente completamente vestita! Chi si sente chiamato in causa ha ragione”.

LEGGI ANCHE>>>“Atomica”: Shaila Gatta, il bikini intrecciato è bollente. Fisico stratosferico, fan in visibilio – FOTO

Selvaggia Roma e la frecciatina a qualche personaggio noto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Nunzia De Girolamo, Ferragosto al mare: il balletto in costume diventa una scena a luci rosse – FOTO

La Roma dopo aver pubblicato una sua foto sexy in slip e aver sdrammatizzato dicendo che in giro su instagram si vedono post peggiori e addirittura “pornografici” a suo dire, manda una frecciatina a qualche personaggio del web. L’influencer dice che alcune persone mandano messaggi sensuali tramite lo sguardo e la bocca su instagram. Non fa riferimenti specifici ma è chiaro che si riferisce a qualcuno in particolare. Tanto è vero che successivamente scrive: “Chi si sente chiamato in causa ha ragione”. Indubbiamente molte sue colleghe condividono foto molto spinte con espressioni facciali spesso volgari e intente a sedurre i followers.

A volte risultano anche troppo esagerate per instagram, è pur sempre un social utilizzato da minori. Tuttavia, nonostante il tentativo della Roma di distogliere l’attenzione dalla sua foto sexy, rimane il fatto che anche lei ha condiviso un contenuto abbastanza spinto. In molti hanno commentato la sua foto riempiendola di complimenti:”Col caldo che c’è meglio così Selvaggia sei stupenda”, “La tua bellezza mi toglie il fiato sei un bellissimo sogno”, “Sei stupenda una come te, chiedo troppo?”. Insomma con questa foto si è fatta desiderare da molte persone su instagram. D’altronde le sue forme e curve non passano inosservate. La Roma vede la sensualità come eleganza e non ostentazione, così scrive sotto ad un post.

“Sensualità non è ostentazione ma eleganza. Sensualità non è un paio di gambe, ma essenza, presenza, intensità. La sensualità è intelligenza espressa con femminilità”. Molti direbbero che però la sensualità va al di là di mostrare il seno e il lato B, si può essere sensuali anche con un abito coprente perché la sensualità sta negli atteggiamenti e nei modi non nell’aspetto estetico.