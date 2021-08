Sophie Codegoni e lo scatto al mare con il lato A in vista – FOTO

La bella influencer Sophie Codegoni ha condiviso una foto su instagram con il seno in visto che fa impazzire tutti

Sophie Codegoni è bellissima e sensuale su instagram nel suo ultimo scatto dove si mostra in bikini con il seno rifatto in vista. La giovane ha infatti annunciato qualche mese fa di aver subito una mastoplastica al seno per ingrandirlo. Non si sentiva a suo agio e ha preso questa decisione. Ad oggi è contenta della sua scelta e non perde occasione per sfoggiare il nuovo seno prorompente su instagram.

Sophie Codegoni e la relazione con Fabrizio Corona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

L’influencer qualche mese fa era apparsa in una stories instagram fatta da Corona in casa sua, quando gli erano piombati in casa i poliziotti. In molti hanno notato la presenza dell’influencer in casa dell’ex re dei paparazzi e subito si è pensato ad una relazione tra i due. Anche perché lui l’ha definita la sua compagna ai poliziotti. Tuttavia i due non si mai più apparsi insieme in una foto o video. Sembrano condurre vite separate. A questo punto sorge spontaneo domandarsi in quali rapporti siano davvero i due. Potrebbe essere che quella sera Sophie si trovasse a casa di Corona perché era stata invitata per altri motivi e che ai poliziotti ha detto che era la fidanzata per evitare problemi.

Fatto sta che da allora è calato il silenzio sulla faccenda e non i due non sono più stati visti insieme. Anzi Corona in questo periodo sta pubblicando delle foto della ex moglie Nina Moric elogiandola perché lei ha deciso di chiudere definitivamente ogni rapporto con lui. Inoltre in questo ultimo periodo pubblicava sempre foto di un imprenditrice di nome Vanessa May. A quanto pare quindi tra la Codegoni e Fabrizio Corona al momento non è in corso nessuna storia d’amore.

Lei non ne ha mai parlato e non sono mai più stati visti insieme dopo quell’unica volta. Si tratta quindi dell’ennesimo tentativo di far parlare si se e di uscire sui giornali con una notizia non vera su una relazione inesistente. Da qui si evince la volontà dell’influencer di farsi conoscere ancora di più.