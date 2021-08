Calciomercato, terremoto al PSG, c’entra Cristiano Ronaldo: in arrivo una proposta irrinunciabile

Calciomercato, terremoto al PSG. Le ultime voci che riguardando Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé fanno tremare i tifosi

Le voci che provengono dalla Francia stanno facendo tremare i tifosi di tutto il mondo. Il quotidiano sportivo L’Équipe, nelle ultime ore, ha lanciato delle indiscrezioni che riguardano due fuoriclasse indiscussi dell’ambiente calcistico, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, accomunati da un contratto in scadenza a giugno 2022, rispettivamente alla Juventus e al Paris Saint-Germain. La società parigina, dopo il colpo di mercato concernente Lionel Messi, starebbe corteggiando il campione portoghese affinché giunga a completare il tridente d’attacco attualmente composto da Messi, Neymar e Mbappé, in vista dell’ormai imminente addio di quest’ultimo. Il Real Madrid, a tal proposito, avrebbe fatto al PSG un’offerta davvero irrinunciabile.

Terremoto al PSG, c’entra Cristiano Ronaldo: in arrivo una proposta irrinunciabile

Il reparto d’attacco del Paris Saint-Germain sta già dando i primi segnali di cedimento. Starebbe infatti vacillando il tridente composto dai fuoriclasse Lionel Messi (nuovo arrivato tra le file del club), Neymar e Kylian Mbappé. L’attaccante francese, insofferente rispetto all’arrivo del campione argentino, ha infatti manifestato la volontà di lasciare la squadra parigina. Queste, nello specifico, le informazioni che arrivano dal quotidiano sportivo L’Équipe: “Kylian Mbappé vuole andarsene. O è il Real Madrid quest’estate, o un trasferimento gratuito tra un anno. Aveva già avvertito di non voler giocare con Messi“.

La possibilità che l’attaccante si trasferisca in Spagna non è poi così remota. Sempre secondo il quotidiano, il Real Madrid starebbe corteggiando Mbappé, e sarebbe addirittura pronto ad offrire una cifra pari a 150 milioni di euro. Qualora queste voci trovino conferma, il posto occupato dall’attaccante nel tridente non resterebbe affatto vacante. L’Équipe ha infatti parlato della volontà da parte del PSG di ingaggiare Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, a giugno 2022, sarà infatti libero da qualsiasi vincolo che lo tiene ancora legato alla Juventus.

Per i tifosi, il sogno più bello potrebbe concretizzarsi. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra potrebbero infatti dar vita a spettacoli unici, destinati a rimanere impressi nella storia del calcio.