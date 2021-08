Valentina Muntoni e il VIDEO di spalle che lascia senza fiato

La bella stilista Valentina Muntoni ha condiviso su instagram un video in appare di spalle con indosso un bikini della sua linea

Valentina Muntoni ha condiviso un video dove indossa un bikini della sua linea Atome per Rat and Boa. Annuncia nella didascalia che la collezione è in restock, ciò vuol dire che i bikini che prima erano finiti adesso sono nuovamente disponibile sul sito per essere acquistati. I commenti sotto il video sono moltissimi, gli utenti commentano la bellezza della stilista:”Sei una dea”, “Perfezione”, “Assolutamente pazzesca”.

LEGGI ANCHE>>>“Multa per eccesso di bellezza”: Wanda Nara in auto blocca tutto, curve irresistibili. Décolleté da sogno- FOTO

Valentina Muntoni tra stile e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Atomica”: Shaila Gatta, il bikini intrecciato è bollente. Fisico stratosferico, fan in visibilio – FOTO

La stilista Valentina Muntoni ha stile da vendere ma anche bellezza. Il suo corpo perfetto si sposa meravigliosamente con i suoi abiti aderenti e scollati. Trasuda sensualità da ogni dove. Ama giocare con il famoso “vedo non vedo”. Fotografa parti del sul corpo in contesti naturali creando un contrasto che evidenzia la sensualità e la bellezza. Cogli alcuni attimi perfetti e unici per immortalare momenti. Spesso appaiono foto anche del fidanzato, di loro due intrecciati corpo a corpo. La sua è un arte contemporanea. Unisce il mondo della moda a cui appartiene con il suo marchio e la fotografia che è una passione di cui non riesca a fare a meno.

Una schiena nuda e bagnata dall’acqua del mare, lei in topless in spiaggia di profilo appoggiata ad un ombrellone di legno. I dettagli, le linee e le sagome sono alla base di ogni scatto. E poi c’è tanta moda, tanto stile soft e moderato. Nessun eccesso solo moda vera fatta di semplicità, colori e forme diverse. Ma sopratutto comodità che poi è uno dei valori fondamentali su cui si basa il marchio. Comodità nell’indossare un abito morbido che scivola sulle forme di ogni donna in maniera naturale e perfetta. Ogni capo da lei pensato valorizza ogni donna e la fa sentire bene e suo agio.

A volte però bisogna avere il coraggio di osare con qualche capo un pò sopra le righe come ad esempio un pantalone che ha sfoggiato la stilista verde metallico. Ovviamente va poi sdrammatizzato con un tacco semplice e un top classico. Come solo la Muntoni sa fare.