Accadde oggi, 17 Agosto. Bill Clinton ammette l’impeachment con Monica Lewinsky

Accadde oggi. Il 17 Agosto è il 229° giorno del calendario gregoriano. Mancano 136 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 17 Agosto è festa nazionale in Argentina. É il Día del General San Martín in cui si ricorda la morte di José de San Martín eroe della Guerra d’indipendenza argentina. Si celebrano anche Santa Beatrice de Silva, fondatrice delle Concezioniste francescane, Santa Jeanne Delanoue (Giovanna della Croce), fondatrice delle Ancelle dei poveri di Jeanne Delanoue, San Carlomanno, monaco, Santa Chiara da Montefalco, San Donato da Ripacandida, Sant’Elia di Enna e Sant’Eusebio, Papa.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1126 – Le spoglie di Sant’Agata vengono ricondotte in patria, a Catania, da Costantinopoli

1560 – La Chiesa cattolica romana viene rovesciata e il protestantesimo si afferma come religione nazionale in Scozia

1668 – Un terremoto di magnitudo 8,0 della scala Richter provoca 8.000 morti in Anatolia

1786 – Nasce Davy Crockett eroe popolare del Far West statunitense

1807 – La Clermont, prima nave a vapore americana di Robert Fulton, salpa da New York per Albany . Nasce così il primo servizio commerciale di navi a vapore del mondo

1893 – Nasce l’attrice statunitense Mae West

1916 – Muore Umberto Boccioni, pittore, scultore futurista ed inventore del Dinamismo Plastico

1918 – Fondata la Società Thule

1927 – Nasce Bernie Cornfeld, uomo d’affari e noto truffatore

1936 – Nasce l’autore musicale Giulio Rapetti, in arte Mogol

1943 – Nasce l’attore premio Oscar Robert De Niro

1945 – L’Indonesia si proclama indipendente dai Paesi Bassi

1958 – Nasce la politica e sindacalista Teresa Bellanova

1960 – Nasce l’attore, regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense, Sean Penn

1969 – Finisce dopo tre giorni il festival di Woodstock

1974 – Nasce il poeta e scrittore, Aldo Giurlani (che assunse poi il cognome della nonna materna Palazzeschi)

1975 – Nasce il pallavolista italiano Luigi Mastrangelo

1978 – Il Double Eagle II diventa il primo pallone aerostatico ad attraversare l’oceano Atlantico

1982 – Il primo compact disc per l’utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips in Germania. Si tratta dell’album musicale “The Visitors” del gruppo svedese ABBA

1999 – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter colpisce la Turchia: morte più di 17mila persone e 44mila feriti

1998 Il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky

2010 – Muore l’ottavo presidente della Repubblica italiana Francesco Cossiga

2017 – Attentato terroristico di Barcellona.