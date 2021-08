Alice Basso e lo sfogo social contro alcune donne che la offendono – FOTO

La bella influencer Alice Basso ha condiviso alcune sue foto e alcuni screenshot di commenti negativi che le hanno fatto

Sono scioccanti i commenti che alcune donne scrivono sotto alle foto dell’influencer criticandola e offendendola per il suo aspetto fisico. Eccone alcuni:”Il costume di 2 taglie in meno della tua, e la fregna che deborda non è il massimo dell’eleganza…ma infatti tu ne sei immune”. E ancora:”Hai dei fianchi orribili copriti che è meglio!”, “Mamma mia tra inguine inguardabile e interno coscia che sballonzola ti senti pure figa!”.

Alice Basso da una lezione a tutte le haters sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🤍 (@alicebasso)

L’influencer con grande ironia risponde alle critiche e offese pubblicando un video in cui fa sballonzolare la pelle in eccesso dei fianchi e delle gambe ridendo. Poi però scrive uno sfogo nella didascalia in cui parla di questa situazione poco bella che si crea tra alcune donne sui social. Invece che essere solidali c’è una volontà di sminuire e offendere le altre donne. Ecco le sue parole:“Secondo voi smetteranno di essere così alcune donne? E smetteranno mai di essere pure difese perché “sei un personaggio pubblico. Devi accettare”!! L’unica fortuna che avete è che io sorrido, ma se tra tre mesi per colpa di questi commenti cercassi di perdere peso possibile? Di non mangiare più? Ma tanto…non credo abbiate un cuore, voi che fate commenti del genere..Cercate piuttosto di curare l’inferno inferiore che avete.

E se qualcuno avesse mai qualche idea su come poter fare per far cessare tutto ciò fatemelo sapere. Abbiamo dei giovani da mettere in guardia. Il solo pensiero che un giorno i miei figli possano soffrire per cose simili, mi preoccupa molto. Anche se sinceramente arriva quasi sempre dal genere femminile. Alla faccia della solidarietà tra donne”. La Basso è chiaramente rimasta ferita da questi commenti pesanti e poco gradevoli e non fa altro che portare all’attenzione un problema che ormai da tempo preoccupa tutti sui social. I personaggi pubblici vengono insultati e offesi perché tali, giovani ragazzi e ragazze vengono bullizzati e subiscono body shaming. I social stanno tirando fuori il peggio delle persone e nessuno fa niente.

Già diversi giovani si sono tolti la vita per insulti ricevuti su internet ma questo non ha certo fatto agire la polizia postale o i proprietari dei social. Il business è diventato troppo importante e ciò che accade sui social è diventato incontenibile e incontrollabile. I social hanno dato voci alle persone frustrate e infelici delle loro vite che traggono piacere a sminuire e insultare il prossimo.