“Che bomba sexy”, Anna Safroncik corporatura divina manda in tilt: la più spettacolare della tv – FOTO

L’attrice, Anna Safroncik mette in mostra un corpo splendido, dono divino di Madre Natura. Spettacolo unico a largo della costa.

“Un grande bacio a tutti“, così l’attrice Anna Safroncik apre alla giornata più caliente ed effervescente dell’estate.

La diva più ambita e travolgente della tv è reduce da una vacanza spettacolare in quel della Grecia. Tra gli scatti pubblicati sui social network spicca la passione unica ed inimitabile con il suo amato “principe azzurro“. Figlia di un tenore ed una ballerina, Anna ha preferito seguire una strada tutta sua, grazie alle sue sole forze.

Dopo tanti anni di successi sul grande schermo, Anna è riuscita a conquistare la stima di tutti gli addetti che le hanno servito proposte succulente sul “piatto”. Lei non ha rinunciato ed oggi la notorietà ha raggiunto livelli elevatissimi.

Come se non bastasse, i followers di lei hanno apprezzato diverse qualità, tra cui come ultime figurano un fisico all’altezza della situazione. Vediamo nei dettagli come l’attrice ha trascorso una splendida giornata a largo della costa con il suo prestigioso yatch

Anna Safroncik, il pubblico si alza in piedi: la “sirena del mare” in azione

