Anna Tatangelo non ci pensa due volte, deve baciarlo e non ne può fare a meno. Il tenero gesto ha fatto impazzire tutti.

La bella cantante si gode l’estate e sotto l’ombrellone ci scappa qualche dolce effusione. Anna Tatangelo sta vivendo un momento magico pe la sua carriera ma anche per la sua vita sentimentale, l’artista non si è mai sentita così forte e fortunata.

Sempre con il sorriso sulle lebbra si lascia andare alle emozioni e niente e nessuno può scalfirla in questo momento, ha consacrato la sua rinascita con il nuovo album “Anna Zero”, un momento che l’ha segnata particolarmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Meravigliosa, sei vita”, Dayane Mello jeans sbottonato e reggiseno, quel dettaglio a luci rosse non sfugge: le vertigini – FOTO

L’amore di Anna è tutto per lui, Andrea le ha conquistato il cuore e l’anima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eleonora Boi bellissima con un look estivo e fresco – FOTO

Anna Tatangelo non ne può fare a meno, deve per forza baciare il figlio Andrea, nato dalla precedente relazione con il cantante Gigi D’Alessio. Mamma e figlio hanno intenerito il web ed i 1,8 milioni di follower della cantante si sono sciolti in dolcissimi messaggi.

L’estate che sta vivendo Anna è ricca di emozioni e colpi di scena dal momento che ha pubblicamente fatto intendere che ha una relazione con l’attore e cantante Livio Cori. Tutti e tre (Anna, Andrea e Livio) hanno trascorso bellissimi momenti in Costiera Amalfitana, il cantante ed il figlio della Tatangelo sembrano andare molto d’accordo, hanno trovato una bella sintonia e mamma Anna è davvero innamorata.

Finalmente un pò di felicità per la cantante che presto vedremo anche in televisione come conduttrice su Canale 5. Negli anni Anna si è imposta nel panorama artistico italiano e non ha mai deluso le aspettative, si è sempre mostrata all’altezza di ogni situazione riscuotendo milioni di consensi.

Ultimi giorni di sole per lei ed il suo Andrea, prima di far rientro a casa per lavorare ai nuovi progetti televisivi. Sarà un anno davvero impegnativo per Anna che sembra essere invincibile mossa dall’amore di Livio.

I due si sono conosciuti ad un Festival di Sanremo di qualche anno fa, solo a marzo di quest’anno è sbocciato l’amore, quando Anna ha chiesto l’aiuto di Livio per una sua nuova canzone.