La stagione autunnale si prefigge essere davvero scoppiettante per il pubblico a casa che avrà sicuramente grandi colpi di scena.

Le anticipazioni delle scorse settimane hanno fatto sapere al pubblico a casa che nella prossima stagione dello show di Rai 1 non ci saranno né Raimondo Todaro come ballerino, né Mariotto come giurato storico.

Per il programma condotto da Milly Carlucci però le novità non si fermano qui, voci insistenti vogliono infatti che possa fare il suo ingresso come contro giurata, un volto noto del piccolo schermo che aveva già debuttato in una scorsa edizione come concorrente assieme a Maykel Fonts. Vediamo di chi si tratta.

Alessandra Mussolini torna in tv, incredibile

Ebbene sì, l’ex valletta, ex conduttrice, ex parlamentare, ex ballerina, ex opinionista sarebbe in trattativa con la Rai proprio in queste settimane di metà agosto.

Alessandra Mussolini sta per tornare in tv anche se al momento non è chiaro il ruolo che andrebbe a ricoprire. All’agenzia Adnkronos, l’ex parlamentare ha spiegato quali saranno i suoi futuri impegni nella trasmissione: “In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa”, si è limitata a riferire.

Sembra però che ricoprirà il ruolo di contro giurata – come ha rivelato TvBlog – per mettere zizzania proprio nei giudici che devono valutare le performance dei concorrenti. Sarà anche però la tramite con il pubblico e si farà portavoce di eventuali richieste emerse da casa.

Se la sua partecipazione fosse vera, sarà interessante vedere lo scontro con la giuria di “Ballando” ed in particolare con Selvaggia Lucarelli da sempre la più polemica e diretta nel dire ciò che pensa senza peli sulla lingua. Pare invece confermata la data di partenza della prossima edizione dello show, fissata al 16 ottobre prossimo in prima serata su Rai 1.