“Beautiful”, anticipazioni puntata 17 agosto: il retroscena del matrimonio

Beautiful, anticipazioni 17 agosto: Shauna ripercorre le tappe del piano messo in atto per sposare Ridge.

Nelle ultime puntate d Beautiful abbiamo visto Shauna tornare a Los Angeles con una novità per Ridge. La Fulton sostiene di aver sposato il Forrester durante il loro breve soggiorno a Las Vegas. Secondo quanto raccontato dalla donna, Ridge avrebbe insistito per sposarla, non prima di aver chiesto a Carter di consegnare in tribunale i documenti di annullamento del matrimonio con Brooke. L’avvocato ha confermato la versione data dalla Fulton, sostenendo che lo stilista gli abbia mandato una serie di messaggi nei quali chiedeva di ufficializzare il suo divorzio con la Logan. Nel frattempo Brooke ha scelto di non lasciare Los Angeles. La Logan, che aveva in programma di andare a trovare Bridget, è tornata a casa e sta preparando una sorpresa romantica per il marito.

Beautiful, anticipazioni 17 agosto: Ridge racconta tutto a Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna ripercorrerà le tappe che l’hanno portata a sposare Ridge. L’idea è stata di Quinn ed il matrimonio è stato ufficio da un riluttante amico delle due donne. Shauna è felice di questo traguardo, ma avrebbe preferito che il matrimonio si svolgesse in modo diverso. Nel frattempo, Eric informa Donna della situazione.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge racconterà a Brooke tutto quello che ha scoperto riguardo i suoi giorni a Las Vegas. Dati gli ultimi avvenimenti, il loro matrimonio non sembra destinato a durare.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, martedì 17 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.