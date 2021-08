Bianca Guaccero, la sua bellezza mozzafiato lascia di stucco i fan. Completamente baciata dal sole, la conduttrice ammalia il web con lo sguardo ipnotico: fascino ineguagliabile

In attesa di riprendere le redini della conduzione di “Detto Fatto“, Bianca Guaccero si gode le vacanze estive, rigorosamente condivise sui social. Protagonista nel palinsesto Rai con il programma televisivo che offre la più gradita compagnia pomeridiana ai telespettatori, ci riserva una grande e attesissima sorpresa per la nuova stagione.

Si tratta della sua preziosa partecipazione alla fiction “Fino all’ultimo battito“, dove accompagnerà Marco Bocci e Violante Placcido nel racconto della storia emozionante ambientata in Puglia e riassunta in 12 imperdibili episodi. Una stagione ricca di impegni, affrontata dalla conduttrice con il solito entusiasmo che contraddistingue la sua presenza, insostituibile per il fedele pubblico.

Una buona dose di relax è utile per rigenerare il corpo e lo spirito prima della ripresa professionale, beneficio che aiuta la bellezza dell’attrice a risplendere come non mai. foto postata su Instagram lo testimonia, lasciando i fan senza respiro: baciata dal sole blocca il web.

Bianca Guaccero, sguardo magnetico

Attrice e conduttrice televisiva, Bianca Guaccero non smette mai di stupire l’ammirato pubblico attraverso il suo talento multiforme. Esibito fin dagli esordi, quando solo 18enne debuttava al cinema nella pellicola “Terra Bruciata“, datata 1999. La prima esperienza di una lunga serie, sul piccolo e grande schermo, passando anche per il teatro, spaziando nel genere senza mai deludere le aspettative. Sua grande peculiarità, continua a renderla unica anche oggi che è una splendida e realizzata 40enne, in sfoggio del suo ammirevole percorso.

I fan, in attesa di rivederla in azione, combattono l’attesa a colpi di post dell’attrice, che continua a deliziare il web della sua meravigliosa immagine. L’ultima condivisa su Instagram ha stregato il social, evidenziandone l’affascinante bellezza, in un primo piano mozzafiato che ha fatto sognare i numerosi followers della presentatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Completamente illuminata dalla luce calda del sole, offre i suoi lineamenti perfetti all’obiettivo, dove regna protagonista lo sguardo. Sensuale e magnetico, ammalia il web, conquistando l’ennesimo tripudio di like.