La verità di Britney Spears: perché si spoglia sui social – FOTO

Determinata a riacquisire la propria libertà, Britney Spears spiega con un lungo messaggio il motivo dietro alla scelta di mostrare il suo corpo sui social

La notizia che Jamie Spears, padre della popstar Britney Spears, ha accettato di rinunciare al ruolo di tutore dopo le accuse ricevute dalla figlia è stata diffusa solo alcuni giorni fa. La lotta dell’artista per riacquisire la propria libertà continua e sebbene il padre non abbia comunicato le tempistiche del suo ritiro, questo potrebbe essere un passo importante nella vita della cantante. In attesa di novità Britney continua a condividere scatti e pensieri sul suo profilo Instagram, seguito da più di 30 milioni di persone. Con l’ultimo post ha voluto chiarire i motivi dietro alla sua scelta di mostrarsi spesso senza vestiti.

“Volevo vedermi in modo più leggero, come quando sono nata”: la confessione della popstar

I contenuti postati da Britney Spears su Instagram sono piuttosto vari, è possibile trovare citazioni sul senso della vita intervallati da alcuni balletti della cantante, così come meme diffusi sul web o scatti che la ritraggono quasi completamente senza vestiti. In particolare nelle ultime settimane la cantante ha voluto condividere foto nelle quale si mostra a seno nudo, coperto solo dalle sue mani.

Nelle scorse ore Britney ha scritto un lungo messaggio nel quale racconta il motivo dietro alla scelta di mostrarsi in questo modo. “Scommetto che vi stiate domandando perché sono arrivata esporre il mio corpo proprio ORA, beh è perché sono venuta al mondo così, nuda, e sento come se il peso del mondo fosse tutto sulle mie spalle“, spiega. “Volevo vedermi in una maniera più leggera, nuda, come quando sono nata […] a dimostrazione che il dolore, le lacrime e i fardelli pesanti non mi rappresentano. Non sono io”.

L’artista continua mostrando una sicurezza ritrovata: “Sono una donna, una bellissima e sensibile donna, e ho bisogno di guardarmi nella mia forma più pura“. Rassicura di non voler postare per sempre questo tipo di contenuti, affermando che sarebbe piuttosto noioso. “Ma sicuramente aiuta quando nasce il bisogno di sentirsi illuminati“, sottolinea.

Con grande ironia la popstar sdrammatizza poi la sua situazione, raccontando di come i commenti “Free Britney” dopo il primo scatto senza maglia l’abbiano fatta sorridere.