“Sei spaziale”, Carolina Marconi in bikini mostra un fisico da urlo – FOTO

Carolina Marconi ha condiviso una doppietta di foto incantevole in cui si mostra in bikini e racconta di dover fare un altro ciclo di chemioterapia: una guerriera

La showgirl venezuelana Carolina Marconi sta combattendo contro un terribile male ma sempre con il sorriso sulla bocca. La bella attrice infatti sta documentando i suoi vari step e cicli di chemioterapia con vari scatti su Instagram in cui si mostra in forma nonostante le cure pesanti e invasive a cui si sta sottoponendo.

I suoi fan le sono vicini in questo momento più di ogni altro e le dimostrano tanto affetto e amore. Lei ricambia con le sue immagini divine in cui si mostra in perfetta forma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “C..i, tramonti, sassi..“ Aurora Ramazzotti, lato B in pole position: incantevole – FOTO

Carolina Marconi, le foto in bikini: incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Salmo vs Fedez, il pensiero di Anna Tatangelo: “Sono d’accordo con lui su una cosa”

Carolina è proprio una guerriera e si nota da come sta affrontando la brutta malattia che la sta affliggendo e l’ha colpita duramente. Questa volta, nelle ultime foto pubblicate su Instagram, indossa un bikini, sotto azzurro e sopra colorato, molto attillato che mette in evidenza il suo lato A ma anche il suo perfetto posteriore.

Questa meravigliosa donna non ha paura di mostrarsi senza capelli ma anzi ci scherza su, scrivendo, nella didascalia ai suoi scatti quanto segue: “Buona serata dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene… Molto meglio. Mercoledì dovrò fare il 4 ciclo di chemio rossa e sarà l’ultima… Daje… poi inizierò quelle bianche”.

Sta quindi per finire il ciclo di chemioterapia più pesante per poi iniziarne un altro più leggero. La Marconi quindi continua la sua battaglia contro il cancro al seno che l’ha colpita ormai mesi fa.

Non tutti sarebbero di certo così coraggiosi e volenterosi come la showgirl 43enne nativa di Caracas in Venezuela. È da riconoscerle forza d’animo ed è importante non aver perso mai il sorriso nemmeno nei momenti peggiori della sua malattia. Deve di sicuro essere dotata di una forte tempra che l’aiuta in periodi come quest’ultimo che sta attraversando.