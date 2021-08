“Complimenti.. per tutto”, Baby K in bikini annuncia il successo più importante. Unica – FOTO

Baby K annuncia il successo più importante in bikini. I fan si congratulano con lei e la riempiono di complimenti

“Diamond artist” è la descrizione con cui la cantante Baby K si presenta ai suoi followers di Instagram, ben 754mila. Solamente i suoi fan più affezionati sono però in grado di comprendere l’allusione che si nasconde dietro queste due semplici parole. La cantante nata a Singapore è stata infatti l’unica artista italiana ad aver ricevuto un disco di diamante certificato dalla FIMI per il tormentone “Roma-Bangkok“, interpretato assieme a Giusy Ferreri. A distanza di anni, Baby K sembra pronta per ripetere l’esperienza. Tramite un post condiviso su Instagram, l’artista ha comunicato ai fan una notizia clamorosa, che ha lasciato tutti di stucco.

Baby K in bikini annuncia il successo più importante. Unica – FOTO

