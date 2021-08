“Meravigliosa, sei vita”, Dayane Mello jeans sbottonato e reggiseno, quel dettaglio a luci rosse non sfugge: le vertigini – FOTO

Dayane Mello regala un sogno ad occhi aperti ai numerosissimi fan dell’amore. Dettaglio intrigante e sensuale in vista.

L’ex gieffina del Grande Fratello 5, Dayane Mello ha fatto il pieno di likes durante l’ultima occasione che ha definitivamente rilanciato il suo appeal sui social.

La modella brasiliana è molto attiva in questo periodo sui social network, al cospetto di una bellezza raggiante e assolutamente di parte, secondo l’opinione di molti fan a lei legati. In questa torrida estate, Dayane è uscita più di una volta allo scoperto e soprattutto in ambito relazionale.

Prima l’uscita in gran segreto in barca, per tentare di riconquistare il suo ex, Mario Balotelli. Poi la “fuga d’amore”, pizzicata su uno splendido yatch in Costiera Amalfitana, in compagnia del misterioso Andrea.

Insomma mettiamo da parte la dolcezza e l’attitudine solidale della vip brasiliana, all’interno della casa. Dayane è diventata un “fiume in piena” invischiata spesso, in questo periodo, nelle raffinatissime dinamiche da gossip

Dayane Mello si spoglia e resta in intimo, dettagli infuocati: da non perdere

