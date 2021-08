“E’ una questione di volgarità”, Elettra Lamborghini, è bufera per l’outfit esagerato: tutto di fuori – FOTO

Elettra Lamborghini è stata travolta dalle critiche: l’outfit sfoggiato a “Battiti Live” ha attirato i commenti negativi di molti utenti

Quando si parla di Elettra Lamborghini, la stravaganza e l’eccesso non sono mai dei concetti troppo distanti dalla sua persona. La famosissima ereditiera, celebre per gli outfit coloratissimi ed azzardati che ormai sono il suo marchio distintivo, si è fatta riconoscere anche sul palco di “Battiti Live“. A distanza di una settimana dalla fine della kermesse canora, il web è insorto a proposito dello stravagante look della Lamborghini, che è stato sottoposto ai giudizi più disparati. Anche Alessandro Cecchi Paone, ai microfoni di Nuovo, non ha mancato di dire la sua rispetto all’artista: il suo commento è stato lapidario.

Elettra Lamborghini, è bufera per l’outfit esagerato – FOTO

Body in pelle nera e pantaloni completamente strappati in corrispondenza del fondoschiena: così si è presentata Elettra Lamborghini sul palco di “Battiti Live”. La gara canora itinerante, condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, non avrebbe mai potuto far a meno dell’ereditiera. La cantante si è esibita sulle note di “Pistolero“, il singolo che sta scalando tutte le classifiche delle principali piattaforme musicali. Il look della Lamborghini, sicuramente apprezzato dalla maggior parte dei suoi fan, ha però ricevuto anche moltissime critiche.

Alessandro Cecchi Paone, ai microfoni di Nuovo, non ha nascosto le proprie perplessità in merito all’outfit di Elettra, da lui giudicato eccessivo e al limite della volgarità. “L’apertura mentale non c’entra, io dissento dalla volgarità e dal cattivo gusto. Sono due cose ben diverse“: queste le sue parole. Il giornalista è stato lapidario e si è fermamente opposto a coloro che sostengono che la Lamborghini abbia semplicemente scelto un look più stravagante del solito.

Di certo, quando si parla di Elettra, le correnti di pensiero sono molteplici e non possono che divergere. L’artista, a cui la sobrietà pare proprio non appartenere, sa perfettamente come attirare le attenzioni su di sé.