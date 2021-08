La cantante per il suo ultimo concerto dal vivo in questa estate pazza ha deciso di mostrarsi con un look molto esuberante come lei, coloratissima e sensuale.

Per Ferragosto Elettra Lamborghini si è esibita assieme al collega Gué Pequeno al Sottosopra Festival a Lecce in Piazza Palio davanti a tanti suoi fan. Un tripudio di festa per lei che non si è tirata affatto indietro dal twerkare come lei sola sa fare.

Con un completo pantalone e top zebrato ha dato sfogo a tutta la sua energia nel proporre i vecchi brani del suo repertorio ma anche il nuovissimo “Pistolero” che è già stato definito una vera hit dell’estate 2021.

Elettra però è stata costretta a cancellare tutti i concerti dei prossimi mesi dopo la feroce polemica scoppiata sui social. Dopo la diffusione dei video della serata del 15 agosto è infatti stata ferocemente accusata di mettere in pericolo le vite dei suoi fan. Ecco il suo messaggio sui social.

Elettra Lamborghini sfodera una sensualità disarmante, che “pistolera”

Questo poco felice episodio ha costretto la diretta interessata e il suo staff a prendere una drastica decisine per non mettere a repentaglio la sua immagine:

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid. Riconosco che non è il momento…ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti” ha scritto Elettra sui social.

L’ultima esibizione dunque ieri sera al Peter Pan di Riccione dove, con molta amarezza in bocca, ha salutato il pubblico per l’ultima volta.

Ha sfoderato uno dei suoi look più belli: pantaloni arancio fluo semi trasparenti con volant laterali sulla gamba, camperos a punta magenta con le frange, come anche il top senza maniche maculato e stretto sul davanti con lacci di pelle.

Curve esplosive che non lasciano nulla all’immaginazione, il seno esplode tra i lacci del corpetto e manda ancora una volta in estasi i fan della cantante tra le più provocanti del panorama nazionale.