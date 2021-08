“Quanta roba sei”, Elisabetta Gregoraci intramontabile: decolleté in vista sotto il reggiseno, da infarto – FOTO

Elisabetta Gregoraci è intramontabile: nell’ultimo scatto apparso su Instagram, il décolleté fa capolino da sotto il reggiseno argento

Si è concluso proprio nella giornata di oggi il lunghissimo soggiorno di Elisabetta Gregoraci in Sardegna. La showgirl, terminata l’esperienza di “Battiti Live”, si è presa un lungo periodo di vacanza che ha scelto di trascorrere nelle spiagge più belle d’Italia: da Capri alla favolosa Costa Smeralda. In compagnia di Nathan Falco, alla meravigliosa calabrese sembrava non mancare proprio nulla. Con il sorriso e l’energia che l’hanno sempre contraddistinta, la Gregoraci ha tenuto i fan aggiornati in merito a tutto ciò che le è accaduto in queste settimane. Di recente, l’ex gieffina ha pubblicato un post che ha davvero sconvolto il pomeriggio dei fan: il suo décolleté meraviglioso fa capolino da sotto il reggiseno. La visuale è impagabile.

Elisabetta Gregoraci intramontabile: decolleté in vista sotto il reggiseno argento – FOTO

