Francesco Totti in vacanza con Ilary Blasi, la foto in compagnia del campione del momento. L’incontro inaspettato fa impazzire i fan su Instagram, di chi si tratta?

Coppia indissolubile, Francesco Totti e Ilary Blasi sono protagonisti di una splendida storia d’amore che continua ad appassionare milioni di fan. L’ex capitano della Roma, simbolo intramontabile del calcio italiano, ha offerto al pubblico la sua intimità, coinvolgendo anche la sfera sentimentale, nel racconto degli ultimi momenti della sua onorevole carriera, riassunta con superbia nella mini serie tv “Speravo de morì prima“.

Campione indiscusso, ma anche esempio di grande umanità, ha mostrato la vita privata in condivisione con la conduttrice televisiva sposata 16 anni fa, come anche le difficoltà nascoste dietro ai grandi traguardi che lo abbiamo visto raggiungere. Riservato e presente nello stesso tempo, non manca di condividere sui social momenti trascorsi insieme alla sua adorata famiglia, attualmente impegnata a godersi il relax delle vacanze estive.

Proprio nella location di Sabaudia si è materializzato l’inaspettato incontro di un Ferragosto speciale: la foto in compagnia dell’atleta del momento sta facendo impazzire il web.

Francesco Totti con Marcell Jacobs: “È stato un onore”

Campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo gli sfavillanti ori conquistati che hanno emozionato l’intera Italia, è tempo di vacanze anche per Marcell Jacobs. Trascorse nella località di Sabaudia insieme alla compagna e ai figli, incorre nell’incontro casuale con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, reso possibile da un amico in comune. Per l’occasione decidono di trascorrere il Ferragosto nella villa dell’ex calciatore.

La foto postata dal velocista su Instagram testimonia la piacevole giornata condivisa in compagnia delle rispettive consorti, Ilary Blasi e Nicole Daza. “Holiday mood”, è la didascalia con il quale il campione olimpico sceglie di accompagnare il post, che raccoglie un immediato e clamoroso successo sul social.

Esplosione di like e commenti sul suo profilo, dove spunta in particolare quello dell’ex capitano, che rinnova la sua stima nei confronti dell’atleta: “È stato un piacere e un onore, ancora complimenti“.