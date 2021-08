Un noto personaggio ha attaccato duramente il reality di Canale 5, ma sembrerebbe che dietro alla sua mancata partecipazione ci sarebbe ben altro

Manca meno di un mese all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì 13 settembre. Nelle prossime settimane Alfonso Signorini svelerà ufficialmente i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia confermando o smentendo le indiscrezioni diffuse negli ultimi mesi. Nei giorni scorsi un personaggio in particolare ha fatto parlare di sé per aver attaccato duramente il programma, smentendo categoricamente la sua partecipazione. Dietro alla diatriba ci sarebbe però una spiegazione differente.

Il duro attacco di Raz Degan al GF Vip, ma spunta una verità nascosta

Tra i papabili nomi che hanno iniziato a circolare circa il cast della nuova edizione è spuntato anche quello di Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia a differenza di altri, l’attore ci ha tenuto a smentire la notizia con un post Instagram nel quale attaccava duramente il reality di Canale 5.

“Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion di spurgo riuscirebbe a pulire. È solo fake news, passiamo avanti“, ha scritto.

Parole forti che sembravano lasciare intendere che Raz Degan non abbia mai avuto neanche l’intenzione di prendere contatti con il programma. È qui che interviene Davide Maggio, rivelando un’indiscrezione che svelerebbe una verità nascosta. “In barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è stata ma non è andata a buon fine“, dichiara Maggio.

L’attore e modello avrebbe chiesto un cachet di 500,000 euro per un mese di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una somma ritenuta spropositata dalla redazione del programma che avrebbe quindi rifiutato la richiesta.

Quale sia la verità dietro alla non partecipazione di Raz Degan al reality di Mediaset non è dato saperlo, ma una cosa è certa: il pubblico non vedrà l’attore al GF Vip in un futuro prossimo.