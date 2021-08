Guendalina Tavassi, la nuova fiamma dell’ex gieffina: nome incredibile

Guendalina Tavassi ha un nuovo amore dopo la rottura con il suo ormai ex marito Umberto D’Aponte: il nome dell’uomo che le ha fatto perdere la testa

A quanto pare la ex gieffina Guendalina Tavassi ha un nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte. Da settimane ormai si era sparsa la voce della nuova fiamma della 35enne romana ma quest’ultima aveva preferito tenere nascosta la lieta notizia.

Dalle sue Stories e i suoi scatti su Instagram però c’era già qualche indizio sulla presenza di un uomo nella sua vita ma lei aveva sempre mantenuto il massimo riserbo e si era rifiutata di rispondere alle domande dei suoi follower.

Guendalina Tavassi: il nome del suo nuovo amore

Dopo la fine del matrimonio con D’Aponte dal quale ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, la ex gieffina ha ritrovato la serenità sentimentale tuffandosi in un’altra relazione amorosa.

L’uomo che le ha rubato il cuore si chiama Federico Perna ed è anche lui come il suo ex marito un imprenditore ma nel settore della ristorazione. I due si starebbero godendo le vacanze a Mykonos in Grecia e sono stati visti da alcuni fan della bella ex inquilina della casa di Cinecittà del Grande Fratello.

A dare la notizia è stato Amedeo Venza, che ha postato un video in cui ci sono Federico e Guendalina che si abbracciano in un locale dell’isoal greca. Questa clip è diventata subito virale che è dovuta intervenire la stessa Tavassi per sfogarsi attraverso i social:

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri – ha detto Guendalina -, non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose. Detto ciò, auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

La ex gieffina è quindi molto arrabbiata perché avrebbe preferito rivelare lei stessa la sua nuova storia d’amore visto che ha anche dei figli.