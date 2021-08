Luca Onestini, fresco di rottura con Ivana Mrazova, si è lasciato andare a sconvolgenti dichiarazioni in merito alla relazione da poco archiviata. I dettagli

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno da poco archiviato una relazione che è durata oltre tre anni. La coppia si era conosciuta all’interno del “Grande Fratello Vip“. L’ex tronista, mollato in diretta dall’ex Soleil Stasi, si invaghì di Ivana al punto tale da perdere la testa per lei. I due, tuttavia, scelsero di conoscersi approfonditamente e di ufficializzare il loro rapporto solo una volta usciti dal programma. Circa due settimane fa, Luca e Ivana hanno annunciato la rottura che i loro fan avevano già intuito da tempo. A distanza di pochi giorni, Onestini è tornato a parlare della sua ex fidanzata e delle voci che circolano sul suo conto: emerge la verità più dolorosa.

NON PERDERTI ANCHE —> “Complimenti.. per tutto”, Baby K in bikini annuncia il successo più importante. Unica – FOTO

Luca Onestini, arriva la verità più dolorosa: c’entra Ivana Mrazova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

NON PERDERTI ANCHE —> “E’ una questione di volgarità”, Elettra Lamborghini, è bufera per l’outfit esagerato: tutto di fuori – FOTO

Sono settimane piuttosto difficili per Luca Onestini, che oltre a dover affrontare la rottura con Ivana si è anche ritrovato al centro di una polemica scoppiata sul web. Gli haters, negli scorsi giorni, hanno infatti associato all’ex tronista flirt con svariate donne. Luca, mediante una serie di video pubblicati tramite le Instagram stories, si è sfogato amaramente nei confronti di tutto coloro che dicono falsità sul suo conto.

“Se volete seguire questi parassiti dell’umanità che si inventano storie fate pure“, ha esclamato il modello, invitando i followers a non dare credito a certe voci. Successivamente, Onestini si è lasciato andare a delle confessioni in merito al suo stato d’animo. Le sue dichiarazioni sono sconvolgenti: “La mia sofferenza andrà avanti. Stavo male ieri, sto male oggi e starò male i prossimi mesi. E’ una storia lunga e che rimane dentro“.

Nonostante la difficoltà riscontrata nell’allontanarsi da Ivana, Luca non ha affatto intenzione di perdersi d’animo. “Quando si chiude non è mai facile. Io cerco di distrarmi“, ha chiosato l’ex tronista, ancora scottato dalla rottura con la modella.