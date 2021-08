Maneskin. La rock band sta portando sempre di più lustro alla musica italiana in giro per il mondo. Scopriamo la mise trasgressiva della bassista Victoria De Angelis durante l’ultimo concerto

Vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021, hanno scalato la vetta della classifica mondiale della piattaforma Spotify con la loro cover del brano “Beggin'” dei Four Seasons, milioni di visualizzazioni su YouTube e plauso da tutto il mondo, un singolo pubblicato con una delle icone del rock di tutti i tempi, Iggy Pop (una riedizione di “I wanna be yur slave”). I Maneskin sono davvero un fenomeno musicale senza eguali.

Anche coloro che non sono avvezzi alle loro sonorità prorompenti e alla ventata di trasgressività e innovazione culturale che stanno portando, non possono far altro che inchinarsi di fronte al talento e al successo di questi quattro giovanissimi musicisti romani.

Maneskin, il concerto dello scandalo. Cosa hanno fatto Damiano e Victoria

Sabato 14 Agosto i Maneskin si sono esibiti al Ronquières Festival, in Belgio. I ragazzi hanno pubblicato dei video esplosivi della loro performance sul palco. Il pubblico era letteralmente in delirio per l’arrivo di Damiano David e compagni: un’autentica gioia vedere di nuovo concerti dal vivo.

Non è una novità che la band romana abbia fatto della trasgressività e della fluidità sessuale il proprio leitmotiv.

Nelle immagini è possibile godere indubbiamente del loro talento musicale, della presenza scenica tipica dei veterani dello show business, nonostante la loro giovanissima età, e delle mise succinte con la quali si sono presentati. Un fiorire di outfit in pelle nera. Damiano ha optato solamente per degli shorts a vita alta, tante fibbie e catena pendente annessa.

Ha suscitato qualche discussione la sua idea di lanciarsi dal palco sulla folla, gesto tipico di tutti i rocker ma che in tempi di Covid fa storcere sempre un po’ il naso.

Ancora più trasgressiva è apparsa la bassista Victoria De Angelis. Sul palco era a seno nudo, coprendo i capezzoli unicamente con due strisce di nastro adesivo nero, formando due piccole X sul suo petto.

La 21enne ha forme poco generose e sembrava assolutamente a proprio agio. Il suo è forse un eccesso da rocker ma quel che conta, nella concretezza dei fatti, è che abbia svolto con maestria il suo dovere, incendiando gli animi dei fan grazie al suo talento straordinario.