Roberto Orlandini è stato uno dei protagonisti di “Matrimonio a prima vista Italia”, cosa fa oggi dopo il programma e come va la sua vita sentimentale?

Sono in molti a ricordare questa coppia davvero “esplosiva” di “Matrimonio a prima vista”. Esplosiva perché lui ha cercato in tutti i modi di far breccia nel cuore di lei con la gentilezza e l’affetto di un uomo per bene che credeva nella scelta fatta dagli esperti del programma.

Lei è Daniela Benvenuto, dietista sportiva di Arcore, mentre lui Roberto Orlandini proveniente da Seriate, grande gigante gentile che dopo aver perso il suo patrimonio da giovane a causa di un investimento sbagliato, si era reinventato lavorando come operaio presso un’azienda del posto fino a diventarne dirigente.

Dopo vari tentativi da parte dell’uomo, è stata chiusa la relazione tra i due con il divorzio inevitabile per incomprensione caratteriale. Daniela qualche mese fa inoltre ha fatto coming out rivelando durante la trasmissione “Twitch” condotta da Marco Rompietti, di essere innamorata di una donna con cui convive ormai da qualche mese. Che fine ha fatto invece Roberto?

LEGGI ANCHE –> Salmo vs Fedez, il pensiero di Anna Tatangelo: “Sono d’accordo con lui su una cosa…”

Da “Matrimonio a prima vista” all’amore vero…fuori dal programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Orlandini (@roby.orlandini)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Ha mantenuto la promessa” Giulia Salemi manda i fan in estasi con il vestitino corto – FOTO

Dopo la fine del docureality Roberto Orlandini è scomparso per un po’ dai social per ricomparirvi accanto ad una bellissima giovane dai capelli castani ed il sorriso smagliante.

Sono insieme da circa tre anni, l’anniversario il 22 settembre prossimo, e le foto lo raccontano sereno e felice accanto a lei.

“Non so cosa mi riserverà la vita. Ma, oggi, il suo regalo più bello è la consapevolezza di esserle grata. Oggi è il mio compleanno, ma un grazie va alla persona che ogni giorno, ogni ora, ogni istante, mi ha fatto conoscere la cosa più importante…L’Amore”.

Roberto non rivela mai nelle foto il nome della giovane che però accanto a lui brilla e lo rende sereno nei suoi abbracci caldi e spensierati. Chissà cosa riserverà loro il prossimo futuro.