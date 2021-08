Melissa Satta in mezzo al mare sulla tavola da sup, che spettacolo – FOTO

La bella ex velina Melissa Satta ha condiviso una foto in cui appare in mezzo al mare della Francia sulla tavola da sup

Melissa Satta bellissima su instagram ha condiviso una foto dove si trova in mezzo al mare della costa azzurra su una tavola da sup. Alza le mani al cielo e sta in equilibrio per uno scatto mozzafiato fronte e retro. Si trova vicino alla costa dove si possono vedere delle grotte meravigliose. La bella modella si trova al momento in vacanza a Saint-Tropez.

LEGGI ANCHE>>>“Che forma fantastica”, Barbara D’Urso la scollatura sul retro esalta la muscolatura, che fisico: è polemica sul web – FOTO

Melissa Satta a Saint-Tropez su uno yacht di lusso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Jasmine Carrisi e la FOTO dall’alto che fa impazzire il web, che sensualità

La bella Melissa Satta sta condividendo sui social foto bellissime a bordo di uno yacht di lusso al largo della Francia a Saint-Tropez. La Satta è insieme al figlio Maddox ed è stata avvistata anche con Mattia Rivetti. Da mesi ormai si vocifera che tra i due ci sia più di un amicizia. Tuttavia la Satta non ha mai confermato la relazione e anzi ha sempre sostenuto che si facesse del gossip errato nei suoi confronti, e che lui era solo un amico. A quanto pare però l’ex velina recentemente ha condiviso una foto abbracciata a Rivetti e questa potrebbe essere la conferma che tutti aspettavano.

La loro relazione è quindi confermata. A quanto pare la Satta si trova in Francia proprio con Rivetti a bordo del suo yacht. Lui è il proprietario del marchio di abbigliamento Stone Island, un buon partito dunque. Il rampollo di una famiglia importante nel mondo della moda. E la Satta dal canto suo ama la moda. Quest’anno è stata molto presente alle sfilate che si sono tenute a Milano. Tra i due quindi ci sono molti interessi in comune. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme tra Sardegna e Saint Tropez. Tra la Satta e Prince Boateng è quindi definitivamente finita la storia d’amore.

Per i fan che ancora ci sperano è una doccia fredda. I due dopo essersi lasciati una volta e poi averci riprovato, hanno capito che le cose non funzionavano più. Lei a febbraio durante un intervista a Verissimo, ha dichiarato di desiderare un nuovo amore e anche un secondo figlio. Chissà se Rivetti è l’uomo che aspettava la bella modella.