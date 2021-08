Conduttrice di ”Ciao Maschio” ed ex ministro. Sta infiammando i social per le sue pose da urlo. Incantevole.

Nunzia De Girolamo è un’ex ministro che ha abbandonato la politica e si è buttata nel mondo dello spettacolo.

Più precisamente si è dedicata alla conduzione di un programma tutto suo che ha riscosso un successo inaspettato. Si tratta di ”Ciao Maschio” uno show in onda nella stagione autunno-inverno, in seconda serata, ogni sabato sera. Ad ogni appuntamento Nunzia ospitava tre uomini del mondo dello spettacolo o della politica che si aprivano così come non avevano mai fatto prima, parlando di loro stessi.

Lo show è andato così bene che la Rai ha deciso di prolungarlo e questo è stato un grande successo per Nunzia.

Nunzia De Girolamo, in spiaggia dà spettacolo

