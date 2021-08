Era il bambino senza orecchie di Grey’s Anatomy, oggi è un attore famoso. Lo riconoscete? – FOTO

Era uno dei pazienti storici di Grey’s Anatomy, oggi è un attore famoso. Riconoscete questo bambino?

Era il 2007 quando uno dei pazienti più celebri di Grey’s Anatomy faceva il suo ingresso al Seattle Grace Hospital. I più affezionati spettatori della serie lo ricordano molto bene: si tratta di un bambino sordo fin dalla nascita, desideroso di essere operato per rimuovere una malformazione congenita all’orecchio. Meredith, che proprio quel giorno era giunta in ospedale con le ceneri di Ellis Grey, prese a cuore il suo caso e si adoperò per fargli ottenere un intervento “pro bono”. La questione fu risolta grazie al provvidenziale aiuto di Mark Sloan e l’avventura del bambino si concluse nel migliore dei modi (cosa non del tutto scontata per gli sfortunati pazienti del Seattle Grace).

La storia del bambino senza orecchie è passata agli annali della serie, ma pochi sanno che quel bambino è stato il fortunato protagonista di un’altro prodotto cinematografico di successo. Lo avete riconosciuto?

Grey’s Anatomy, il paziente senza orecchie della serie: ecco chi è

Si tratta di Dylan Minette, protagonista di 13 Reasons Why. La serie racconta la storia di Clay Jensen, un adolescente innamorato di una ragazza che si è recentemente suicidata. Atterrito dalla notizia, il personaggio di Minette è costretto a rivivere gli ultimi giorni di vita della ragazza tramite tredici cassette che contengono i tredici motivi della sua prematura morte.

Oltre a Grey’s Anatomy, Dylan Minette è comparso in altre serie di successo come Scandal, Supernatural, Lost e Prison Break. In tutte queste pellicole, tuttavia, ha sempre rivestito ruoli secondari.

Un divertente retroscena? Alcuni su internet sostengono che il bambino sia in realtà Logan Lerman (il Percy Jackson della saga scritta da Rick Riordan) agli albori della sua carriera. Effettivamente la somiglianza tra Minette e Lerman è notevole… ma non fatevi confondere! È stato lo stesso Minette a raccontare a più riprese la sua avventura sul set del medical drama più famoso degli ultimi vent’anni.