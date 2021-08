“Il ritorno dall’Etna” Elodie distrutta sul pavimento FOTO

La cantante ha colpito i followers con uno scatto del tutto inatteso. Stesa sul pavimento l’artista appare distrutta.

Elodie è una delle artiste più ricercate e ammirate del momento.

Sul panorama musicale nazionale è senza dubbio tra le più belle e talentuose cantanti che abbiamo.

Un fascino senza paragoni, una femminilità inarrivabile e una voce che è impossibile non riconoscere per il suo timbro.

Non solo cantante. Elodie è ammirata anche per le sue doti da performer. Un’artista a tutto tondo e l’ha messo in mostra durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Amadeus. In quell’occasione ha sfoggiato le sue doti da cantante e da ballerina tanto che in molti si sono chiesti: “E’ Elodie l’ospite internazionale di questo Festival?” dato che nel 2021, a causa del Coronavirus, non erano previsti ma Elodie è stata da molti paragonata a J Lo dopo il meedley in cui si è esibita.

Elodie distrutta: è a terra!

In questo scatto la cantante romana si mostra stesa a terra, a pancia sotto, nella sua stanza d’albergo.

Stremata dopo una giornata di escursioni, scrive: “Il ritorno dall’Etna” taggando la sua amica con la quale è in vacanza.

I followers si sono scatenati con i commenti sotto al suo ultimo post seppure la foto in questione era nella sua ultima Stories su Instagram.

Tuttavia nelle sue IG Stories precedenti Elodie aveva mostrato il panorama spettacolare che si poteva ammirare dalle vette dell’Etna.

C’è da dire che tutta quella ‘‘fatica” ne è valsa la pena!