Rosalinda Cannavò, il risveglio bollente nelle stories: il davanzale esplode e tutti guardano lì – FOTO

Risveglio bollente per Rosalinda Cannavò: l’attrice, in costume, ha offerto ai fan una visuale che non potranno mai dimenticare

Si è recentemente concluso il lungo soggiorno di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nelle Marche. La coppia che ha fatto innamorare i telespettatori del “Grande Fratello Vip”, tra tuffi in acqua e cene in famiglia, ha trascorso una vacanza davvero memorabile, che avrà indubbiamente permesso loro di staccare la spina e di rilassarsi. Attualmente, la Cannavò e Zenga hanno raggiunto Rimini per approfittare di qualche altro giorno di meritato riposo, prima di fare ritorno a Milano. Questa mattina, Rosalinda ha dato il buongiorno ai followers con un video davvero bollente. Il suo davanzale, valorizzato dal costume, sembra sul punto di esplodere.

Rosalinda Cannavò, il risveglio bollente nelle stories: il davanzale esplode – FOTO

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno trascorso una settimana davvero incantevole nelle Marche, la terra in cui è cresciuto il figlio del portiere Walter. Oltre ad essersi rilassati nelle splendide spiagge del Conero, i due si sono goduti dei momenti unici assieme alla famiglia e agli amici dell’ex gieffino: momenti che la coppia porterà per sempre nel cuore. Nelle ultime ore, la Cannavò e il fidanzato hanno raggiunto Rimini per approfittare ancora un po’ delle vacanze e per beneficiare delle ultime giornate di mare.

Questa mattina, direttamente dal terrazzo dell’hotel in cui alloggiano, l’attrice ha dato ai followers il buongiorno, registrando un video che li avrà sicuramente fatti rimanere di sasso. Rosalinda agita sensualmente i capelli, non mancando di inquadrare il costume che sembra fin troppo stretto per il suo davanzale prosperoso. Impossibile, per gli utenti, non rimanere catturati dal suo décolleté. Con sguardo penetrante e sicuro, la Cannavò ha steso i suoi numerosi fan.

Questi sono i commenti che si leggono sotto ai post dell’attrice: “Sei favolosa e unica“, “Bella nella tua semplicità“. “Rosina”, come Zenga stesso ama chiamarla, è entrata ufficialmente nel cuore dei fan, che ormai non possono più far a meno di lei.