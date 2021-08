Simona Ventura, rivelato il suo metodo per la spiaggia che seduce i fan. Pose sensuali e cambio costume, ogni look esalta la sua straordinaria bellezza: unica

Manca davvero pochissimo al nuovo progetto che coinvolgerà Simona Ventura nella prossima stagione televisiva, al fianco di una speciale amica e collega. Al fianco di Paola Perego presenterà “Citofonare Rai 2“, programma televisivo che andrà in onda la domenica mattina, per un importante porzione del palinsesto, destinato a due storiche professioniste della tv. La loro prima collaborazione, destinata a raccogliere la simpatia dei telespettatori, in un appuntamento che spazierà dall’informazione alla leggerezza, aspetto che da sempre caratterizza le personalità forti e carismatiche delle due conduttrici.

In attesa di intraprendere questa nuova ed emozionante esperienza, Simona Ventura si concede una vacanza ristoratrice, condividendo con i numerosi fan esilaranti momenti dove regna la sua inconfondibile allegria. L’ultimo video risulta un clamoroso successo, nel quale rivela alcuni dei suoi segreti per apparire più seducenti in spiaggia: missione compiuta.

Simona Ventura, “Limitare i danni”

Simona Ventura si arma della sua solita ed inconfondibile ironia per regalare momenti di divertimento ai tanti fan che seguono il suo profilo Instagram, che conta 1,7 milioni di followers. Direttamente dalla spiaggia, dove si dedica al relax prima di cominciare la nuova stagione televisiva, dove sarà protagonista insieme a Paola Perego nel palinsesto di Rai 2, condivide alcuni istanti della sua soleggiata vacanza.

L’obiettivo dell’ultimo post è rivelare alcuni semplici ed esilaranti suggerimenti per offrire la migliore versione di sè in tenuta balneare. Missione compiuta per l’amatissima conduttrice, che sfoggia la sua affascinante ed intramontabile bellezza all’età di 56 anni. Il trucco è sfoggiare il costume intero per il bagno, quando subentra un repentino cambio look per il lettino: “Ecco il mio metodo antipaparassi: quando si va in acqua costume intero… Sotto l’ombrellone in posizione supina: bikini. Limitiamo i danni“.

Ancora una volta la sua ironia raccoglie la simpatia dei fan, che non possono fare a meno di sottolineare la sua eterna immagine seducente.