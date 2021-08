Elisa Isoardi ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato. La sua bellezza è disarmante.

Abbronzatissima, sguardo misterioso, occhioni profondi, posa rovente. Elisa Isoardi ha conquistato il popolo del web con un nuovo incredibile scatto condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 61mila follower. Il suo feed è una raccolta di foto dalla sua vita personale e professionale della conduttrice, che in questi anni ha raggiunto un grande successo, il cui minimo comune denominatore è la sua bellezza stratosferica

38 anni, di Cuneo, Elisa si è distinta sulla scena televisiva grazie al suo talento e al suo fascino conducendo programmi apprezzatissimi dal pubblico e di recente prendendo parte a l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Con l’arrivo dell’estate si sta godendo attimi di riposo scegliendo mete di mare per trascorrere le sue vacanze e ricaricare le batterie per la prossima stagione. L’ultima incredibile foto, che ha condiviso su Instagram, la ritrae rilassata in Grecia.

Elisa Isoardi: mise estiva e posa da sballo, fan in tilt

