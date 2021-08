Manca sempre meno alla nuova edizione di “Tale e Quale Show”. A svelare alcuni dettagli è uno dei comici più amati, Biagio Izzo

“Tale e Quale Show” inizia a scaldare i motori. Manca un mese esatto alla partenza e a parlare è uno dei concorrenti della nuova edizione del talent di Rai 1, condotto come sempre dal grande Carlo Conti.

Si tratta di un volto amatissimo del piccolo schermo ma anche dei palchi del teatro e del cabaret. E’ Biagio Izzo, il popolare comico ed attore che sarà in gara con Ciro Priello dei The Jackal, Dennis Fantina, Alba Parietti e Federica Nargi, solo per nominarne alcuni.

Izzo ha svelato al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che all’inizio non voleva accettare. Poi è stato il suo amico Carlo Conti a convincerlo e alla fine ha detto sì. Vediamo perchè.

“Tale e Quale Show”, perchè Biagio Izzo ha detto sì

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Izzo (@biagio_izzo_official)

Biagio Izzo fin dall’inizio non ha nascosto che non voleva affatto partecipare a “Tale e Quale Show”. La proposta che Carlo Conti gli ha fatto non lo convinceva. Il perché? A suo dire non ha mai avuto delle speciali capacità canore

“All’inizio ero titubante e non volevo accettare…” ha rivelato al settimanale Nuovo. Poi però ci ha pensato Carlo Conti a convincelo “facendo leva sulla nostra amicizia – ha specificato l’attore – e non vedo l’ora di mettermi a disposizione sua e del programma…” ha aggiunto.

Come ha fatto Carlo Conti a convincerlo? “Gli ho detto che non sapevo cantare e lui mi ha detto che andava bene ugualmente…” ha raccontato ancora Biagio Izzo.

Il comico partenopeo ha aggiunto, inoltre, che la giuria del programma composta quest’anno dalla storica Loretta Goggi, il confermato Giorgio Panariello e dalla new entry Malgioglio, non lo preoccupa affatto.

Non teme il giudizio dei tre giurati Izzo ma quello della sua famiglia. Con loro non c’è da scherzare, ha precisato, perché per loro le sue doti di cantante non sono il massimo. Staremo a vedere dunque se l’amatissimo attore sarà in grado di stupire tutti, fan e familiari.