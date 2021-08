Vanessa Incontrada, il primo piano è da sballo: labbra bellissime, esplosione di sensualità – FOTO

I fan di Vanessa Incontrada non hanno resistito al suo fascino pazzesco. La bellezza in primo piano attira le attenzioni: unica.

L’attrice e conduttrice spagnola, Vanessa Incontrada ha pubblicato uno scatto travolgente che mette in risalto la sua grande bellezza.

Gli anni passano e la solarissima e simpaticissima showgirl riesce sempre a mantenere inalterata la sua verve di fascino, unico ed inimitabile. Il sorriso è l’arma vincente del suo repertorio artistico che ha fatto di lei uno dei volti più ambiti e selezionati del panorama dello spettacolo.

I prossimi 9 e 10 Settembre saranno la cosiddetta “due giorni” di rilancio delle sue ricchissime ambizioni. Vanessa, insieme all’inossidabile, Carlo Conti farà da moderatrice ad un evento unico, nella storia della musica: il “Seat Music Awards”.

Per la conduttrice spagnola sarà l’ennesima vetrina prestigiosa per confermarsi su livelli elevatissimi. Gli addetti non hanno dubbi: l’occasione di una “festa pazzesca” è ormai alle porte

Vanessa Incontrada, un primo piano pazzesco: bellezza travolgente

