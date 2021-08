Veronica Gentili non si ferma mai, davanti alla passione diventa inarrestabile. La giornalista non si riposa mai.

Veronica Gentili è una giornalista e conduttrice molto affermata nel panorama televisivo italiano, in passato l’abbiamo apprezzata anche come attrice. L’arte ha fatto sempre parte della sua vita essendo la figlia della pittrice Netta Vespignani, moglie del pittore Renzo.

Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia di arte drammatica nel 2006, ha cominciato ad addentrarsi nel mondo dello spettacolo, destreggiandosi tra teatro e cinema, nel 1999 ha debuttato in televisione nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai.

Nel 2015, dopo aver conseguito il tesserino da giornalista pubblicista, ha iniziato ad avere notorietà dapprima come opinionista poi come co-conduttrice ed infine come conduttrice principale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Sei spaziale”, Carolina Marconi in bikini mostra un fisico da urlo – FOTO

Veronica ama troppo il suo lavoro per andare in vacanza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “C..i, tramonti, sassi..“ Aurora Ramazzotti, lato B in pole position: incantevole – FOTO

L’estate di Veronica è stata davvero un flash, la giornalista ha avuto davvero poco tempo per riposarsi dopo la stagione 2020/21 terminata con grande successo.

Qualche giorno di mare e via che si ricomincia, dal 26 luglio scorso la conduttrice si è destreggiata con “Controcorrente”, un programma di approfondimento giornalistico firmato Videonews, trasmesso su Rete4 tutti i lunedì in prima serata fino alla fine di agosto. I vari ospiti, sia in studio che in collegamento, hanno affrontato ed affronteranno temi di attualità, politica, economia, sociali e di cronaca.

Veronica però non si ferma e continua anche con “Stasera Italia”, talk show dedicato sempre alla politica, all’attualità, all’economia e ogni tipo di approfondimento di interesse pubblico.

La giornalista da appuntamento ai suoi fan, che su Instagram sono 130 mila. Tutti hanno apprezzato l’estrema professionalità di Veronica, l’eleganza, la bellezza e la forza d’animo. Ogni giorno insieme a lei è sicuramente un giorno migliore per capire le dinamiche del nostro Paese.

Veronica è una persona esternamente riservata sulla sua vita privata, si sa solo che è fidanzata felicemente con uno sceneggiatore di nome Massimo. Dal momento che non sappiamo l’identità del fortunato uomo, possiamo di certo affermare che vista la serenità della giornalista i due devono essere molto affiatati.