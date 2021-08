Alberto Matano, fan senza parole: la FOTO che ha sconvolto tutti

Il conduttore de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha pubblicato una foto su Instagram che ha sorpreso tutti: i dettagli.

Per Alberto Matano sono giorni frenetici, preso a 360 gradi dalle elevatissime temperature del luogo di vacanza, ivi si trova.

La lontananza dalla tv fa un certo effetto agli appassionati, abituati a vederlo in prima linea con le vicende di cronaca rosa e nera al timone del programma.

A differenza di quanto si apprende per altri suoi colleghi del mestiere, Alberto è stato riconfermato al suo posto ancor prima dei titoli di coda della stagione appena conclusa.

Il prossimo 14 Settembre, infatti il nuovo “Re Leone” della Rai tornerà a dirigere la “nave” pomeridiana con argomenti succulenti e di grande interesse per tutti.

“La Vita in Diretta” dunque avrà ancora il suo comandante di fiducia al timone per la gioia di tutti, non meno del diretto interessato, che in questi frangenti si gode l’estate come meglio può

Alberto Matano, la foto Instagram che lo incastra: efferata libertà?

Il conduttore preferito dagli addetti, di proprietà della Rai, Alberto Matano è in un periodo di meritatissimo relax, all’indomani di una stagione televisiva al di sopra delle righe.

Dopo le “fatiche” spese a “La Vita in Diretta” tra argomenti interessanti e ascolti importanti, il volto di Rai 1 si trova in vacanza e nella più totale spensieratezza.

Nelle scorse ore, il diretto interessato ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram che ha storto il naso agli addetti. Nella circostanza, il conduttore si trova in spiaggia in compagnia dei suoi nipoti, pizzicati di spalle.

Un gesto che va controcorrente alle regole del web, il quale non ammette determinate postille sui minorenni. Tuttavia sembra che il “ritratto” non abbia suscitato così tanto scandalo a differenza di come si era posta la questione. Che per un attimo ha lasciato i fan senza parole.

Continua dunque nel segno della tenerezza e della felicità la vacanza di “Zio Alberto”, in attesa di una nuova e scoppiettante stagione su Rai 1.