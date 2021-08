Alice Campello scatta un selfie allo specchio in bikini, è bellissima – FOTO

La bella influencer Alice Campello ha condiviso una foto su instagram dove appare bellissima e sexy in bikini

Alice Campello è stupenda nel suo ultimo scatto su instagram, che la ritrae in un bikini nero aperto sul seno. La moglie di Morata è sempre più bella, dopo due gravidanze di cui una gemellare, ha un fisico mozzafiato da modella. I commenti sono tantissimi da molti utenti:“Perfetta”, “Che topa”, “3 figli okk meravigliosa”. Recentemente è stata a Portofino con il marito dove hanno trascorso un weekend romantico prima dell’inizio del campionato.

Alice Campello e il grande amore con Alvaro Morata

Raramente si vedono coppie con una complicità e affinità così radicata. Alice Campello e Alvaro Morata sono una di queste coppie. I due si sono conosciuti tramite i social, lui l’ha contattata e lei dopo un iniziale scetticismo ha deciso di dare una possibilità al calciatore. Dopo pochi mesi lui le ha chiesto la mano in una proposta romantica mentre erano a Teatro per vedere uno spettacolo. Sono saliti sul palco come volontari e quando lei si è girato lui si è inginocchiato. Dopo poco hanno coronato il loro amore con un matrimonio da sogno a Venezia, visto che lei è veneta. La festa è stata da mille e una notte, loro erano bellissimi e circondati da tanto amore. Poco dopo arriva l’annuncio della gravidanza. Alice aspetta due gemelli, due maschietti.

Nascono così Leonardo e Alessandro che hanno portato gioia e amore alla coppia. Poco dopo arriva il terzo figlio Edoardo. Ma ancora non è finita, perché i due hanno ammesso di cercare una femminuccia. Al momento vivono a Torino nuovamente, si erano infatti conosciuti nella città piemontese quando lui giocava nella Juventus. Poi si sono trasferiti a Londra e Madrid a causa dei cambi di squadra di Morata. Ad oggi è tornata a giocare nella Juventus e Alice è contenta di essere tornata nella sua bella Italia dove è più vicina anche ai genitori e amici. Su intagram i due non smettono mai di celebrare il loro amore. Recentemente hanno condiviso diversi video in cui giocano e scherzano insieme.

Da poco hanno anche festeggiato l’anniversario di matrimonio, sono passati 4 anni dal fatidico sì. Morata per l’occasione ha scritto una dedica dolcissima alla moglie:“Buon anniversario amore mio, la prima volta che ti ho visto sapevo che saresti diventata mia moglie. Ogni giorno mi piaci di più e sei il mio orgoglio. Sposa mamà e amica incredibile. Ti amo follemente. 4 anni”.