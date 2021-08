Andrea Delogu, in spiaggia ci va solo con l’intimo: “Non se ne accorge nessuno” – FOTO

Andrea Delogu si reca in spiaggia indossando solamente l’intimo: la conduttrice è scatenata e i siparietti bollenti non si fanno attendere

La speaker radiofonica di Rai Radio 2 continua a far impazzire i suoi 444mila followers di Instagram. Tra scatti che ritraggono le sue pose bollenti e foto tramite cui condivide delle massime di vita, Andrea Delogu riesce sempre a tenere viva l’attenzione dei fan. Stando a quello che si evince dai suoi profili social, la scrittrice è costantemente in movimento ed appare piena di energie. Neanche la separazione dal marito Francesco Montanari, ufficializzata lo scorso inverno, è riuscita a spegnere il suo entusiasmo. I fan, pazzi della Delogu, sono rimasti sconcertati nell’apprendere una notizia che li ha a dir poco sconvolti: la conduttrice si è recata al mare in intimo, non mancando di documentare il tutto tramite dei video.

NON PERDERTI ANCHE —> Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tempo di novità: la svolta più dolce

Andrea Delogu in spiaggia con l’intimo: “Non se ne accorge nessuno” – FOTO

Per vederla, vai su Successivo