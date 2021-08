La bella influnecer ha condiviso una serie di foto della sua vacanza in Sardegna, che bellezza e sensualità

Antonella Fiordelisi ha condiviso su instagram uno scatto sul prato che la ritrae a pancia in giù sdraiata dove sfoggia un lato B impressionante. L’influencer è sempre più bella e sexy. In un altro scatto appare in piscina, questa volta frontale e con la macchina fotografica in mano. Nel terzo ed ultimo scatto si trova sempre in piscina insieme alle sue amiche. Tra cui c’è anche Giulia Cavaglia.

Antonella Fiordelisi e le vacanze da sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La bella influencer sta trascorrendo le sue vacanza estive al mare tra Sardegna e Salerno. Appare sempre sorridente e felice. Di amore però ancora non se ne parla. Dopo la rottura con Francesco Chiofalo, l’influnecer preferisce prendersi del tempo per se stessa e stare sola. Ha deciso di rimanere qualche giorno in più in Sardegna per godersi ancora qualche giorno di relax. Insieme alla Cavaglia hanno deciso di fare una passeggiata a cavallo sul mare. L’influencer ha immortalato il momento e il panorama è pazzesco. In Sardegna organizzano spesso giri a cavallo ed è un esperienza davvero unica e meravigliosa.

Stare in contatto con la natura e gli animali è sempre qualcosa di appagante. La sera invece la Fiordelisi si scatena tra vino, paella e musica con gli amici. Ballano e cantano a squarcia gola. I commenti che riceve sotto ai post la Fiordelisi sono alcuni positivi e altri negativi. C’è chi la venera con commenti sulla sua bellezza e sensualità, chi invece la critica: “Esiste secondo voi al mondo donna più fallita di Antonella?”, “Riuscirà la nostra eroe a postare una foto meno photoshoppata”, “Innegabile la bellezza ed il fisico lo dico da donna, una volta la seguivo con piacere perché credo sia molto intelligente oltre che bella ma ultimamente sono sempre gli stessi standard di foto e contenti. Va beh”.

Effettivamente la Fiordelisi condivide sempre foto simili nelle stesse posizioni con bikini scosciati e minuscoli. Il suo intento è chiaramente di mostrare il fisico, ma d’altronde con il corpo che ha è inevitabile e al posto suo molte farebbero la stessa cosa.