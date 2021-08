Calciomercato Inter, nuovo bomber per Inzaghi: incontro con gli agenti

Calciomercato Inter: il club nerazzurro continua a lavorare per rinforzare la rosa. Questo pomeriggio c’è stato un incontro con gli agenti del bomber che fa sognare i tifosi.

L’Inter, nonostante la vittoria dello scudetto e la qualificazione alla prossima Champions League, ha dovuto dire addio ad alcuni calciatori importanti. Dopo l’addio di Hakimi -finito al Paris Saint Germain-, i tifosi nerazzurri hanno versato lacrime anche per la cessione al Chelsea di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga è stato protagonista indiscusso della cavalcata vincente dello scorso campionato. Il club, quindi, si è subito mosso e ha preso dalla Roma Edin Dzeko. Il bosniaco, tuttavia, non basta: serve un altro nome per far sognare i tifosi da accostare a Lautaro Martinez. ESPN, intanto, lancia la bomba: i vertici societari hanno avuto quest’oggi un incontro con gli agenti di uno dei calciatori più forti della serie A.

Calciomercato Inter, incontro con gli agenti del bomber

Duvan Zapata è sempre l’obiettivo numero uno di Marotta ed Ausilio. L’Atalanta, per il colombiano, chiede 40 milioni di euro: una cifra che i nerazzurri non sono disposti a sborsare. Per questo motivo la trattativa sta entrando nel vivo: l’Inter vuole convincere Percassi con un’offerta minore. Per l’attaccante pronto un contratto da 3 milioni a stagione.

Secondo quanto riportato da ESPN, gli agenti di Duvan Zapata sono arrivati in Italia e hanno avuto un incontro con l’Inter. “Oggi prima riunione a Milano per Duvan Zapata. L’Inter lo vuole, l’Atalanta non ha intenzione, né necessità di venderlo. Sarà una trattativa dura”, ha scritto il giornalista Andres Agulla.

