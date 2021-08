Calciomercato Napoli, Insigne ai saluti: il tifo insorge. Un club fa sul serio per lui

Lorenzo Insigne è sempre più lontano da Napoli. Arrivano i primi fischi per il mancato rinnovo: intanto spunta un’offerta allettante.

L’esterno offensivo partenopeo, reduce da una stagione al di sopra delle righe con il Napoli non è stato mai così lontano dalla squadra che lo ha cresciuto.

Lorenzo Insigne svezzato e cresciuto con la Società Sportiva del Calcio Napoli è alle prese con il rinnovo, il più difficile da quando veste la maglia dei partenopei.

Aurelio De Laurentis avrebbe già fissato un incontro con il suo agente per mettere nero su bianco, ma ad oggi la “forbice” tra domanda e richiesta, fra i dirigenti partenopei e l’agente del calciatore sembra ancora larghissima.

Nel frattempo, il campione d’Europa, reduce dal successo di Wembley con la nazionale maggiore è tornato ad allenarsi in quel di Castelvolturno.

In questi giorni, una piccola parte del tifo partenopeo ha preso di mira il “Magnifico” durante le sedute d’allenamento. Si ha la sensazione che la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro

Calciomercato, Lorenzo Insigne si allontana da Napoli: c’è già l’offerta di un club

In casa Napoli sembra essere scoppiata definitivamente la “grana” Lorenzo Insigne.

L’esterno offensivo, reduce da un Europeo da protagonista, consacrato tra i fedelissimi del ct, Roberto Mancini è tornato nella sua amata città, per iniziare la preparazione in vista dei primi impegni della prossima stagione, ormai alle porte.

Tuttavia, il “Magnifico” avrebbe guadagnato l’ingresso dei cancelli di Castelvolturno con lo “scuro” in volto, per la situazione legata al contratto in scadenza dal prossimo 30 Giugno 2022.

Tra la società e i rappresentanti del calciatore non c’è ancora un’intesa definitiva per mettere nero su bianco. Si parla di un incontro fissato dal numero uno della società nel post gara contro il Venezia, valevole per la prima di campionato.

Nel frattempo però sulla sagoma del campione d’Europa veleggia lo “spauracchio” dei grandi club.

Se l’incontro con ADL non dovesse dare i buoni frutti, diverse squadre sarebbero pronte a fare follie per lui. Il tutto sferrando l’attacco decisivo dal primo giorno dopo la scadenza effettiva dei termini contrattuali.

Secondo fonti vicine alla piazza e agli addetti che vedrebbero Lorenzo lontano da Napoli, già da questa sessione di mercato, risultano diversi interessi.

Uno fra tutti quello di Marotta, dirigente dell’Inter che avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage per portarlo sotto la “Madunnina” e far dimenticare la dolorosa cessione di Lukaku ai tifosi.

Tuttavia questa pista sembra la meno percorribile, rispetto alle più incisive avances di Arsenal e Atletico Madrid, pronte a contenderselo con un ingaggio super convincente dopo i termini di scadenza del contratto partenopeo.

Insomma, la sensazione in città è che tutto verrà rimandato a fine Agosto, in piena zona “Cesarini” del mercato. Condizione che costringerebbe Lorenzo in prima persona a prendere una decisione definitiva sul suo futuro.