Mercedesz festeggia il giorno più bello dell’anno con una foto straripante sulla spiaggia: “stella marina” in azione.

La web influencer e figlia della più conosciuta attrice degli anni ’90, Mercedesz ha fatto sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti nell’ultimo caricamento su Instagram.

Per la soubrette del web, l’estate è esplosa letteralmente a corredo di scatti adrenalinici che sottolineano la sua splendida bellezza. Accattivante e speciale come poche, la ragazza dal look di platino ha fatto spesso parlare di sè, non soltanto da un punto di vista estetico.

Di Mercedesz si ricordano precedenti a “ferro e fuoco” con mamma Eva e una love story, dal quale non sembra esserne uscita con le “ossa rotte”. Il tempo del riscatto per lei è arrivato nel più breve tempo possibile, tra le sorprese dei followers più intimi.

Ben 775 mila è il numero di seguaci che vanta su Instagram, ma tale “bottino” è destinato ad aumentare considerevolmente

Mercedesz, stella marina indomabile: un fisico da raccontare

