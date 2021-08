Costanza Caracciolo insieme alla nota showgirl, due sensuali sirene: atomiche – FOTO

Costanza Caracciolo è al mare in una meravigliosa località spagnola insieme a una nota showgirl nonché sua grande amica: due bombe di sensualità

In questi giorni la modella Costanza Caracciolo si trova a Ibiza, splendida isola spagnola dell’arcipelago delle Baleari. Insieme a lei c’è un’altra nota showgirl nonché sua grande amica e come lei, partner di un famoso ex giocatore italiano. Si tratta naturalmente di Federica Nargi.

Le due infatti nel gergo calcistico sarebbero definite “wags“, termine che si usa per descrivere le mogli dei calciatori ma ormai, con gli scarpini appesi al chiodo da entrambi, Christian “Bobo” Vieri e Alessandro Matri, la Caracciolo e la Nargi rimangono le loro partner e senza ombra di dubbio due bellissime donne.

Costanza Caracciolo, la foto insieme a Federica Nargi: bellissime

